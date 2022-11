Efringen-Kirchen Die Kandidaten im Interview

HOLZMÜLLER: Ich werde wahrscheinlich erstmal ausschlafen, um den Energiespeicher aufzufüllen. Dann geht es zurück nach Weingarten. Gemeinderatstermine und der Sprechfunkerlehrgang der Feuerwehr stehen an, und auch meine beruflichen Verpflichtungen beim LTZ Augustenberg warten auf mich. Außerdem würde ich die Terminplanung für die Gespräche, die während des Wahlkampfs zeitlich nicht möglich waren, angehen.

Frage: In die Zukunft geblickt: Wie steht Efringen-Kirchen für Sie in zehn Jahren da?

S: Da ich völlig davon überzeugt bin, dass es uns im Zusammenspiel von Gemeinderat und Verwaltung gelingen wird, die derzeitigen Krisenlagen zu überwinden und eine tragfähige Konzeption für unsere Zukunft zu erarbeiten, sehe ich uns auch in zehn Jahren immer noch ganz weit vorne in unserer Region. Krisen tragen nämlich auch immer Chancen zur Veränderung in sich.

H: Ich hoffe, dass es gelingt, Efringen-Kirchen an die Anforderungen der Zeit anzupassen. Also neue Infrastruktur, wie Kinderbetreuungsplätze und Feuerwehrhaus, muss geschaffen und die bestehende saniert werden. Des Weiteren hoffe ich, dass Efringen-Kirchen und die Teilorte mehr zusammenwachsen und durch Kooperationen ein besseres Gemeinschaftsgefühl für die Gesamtgemeinde herrscht.

Frage: Wo sehen Sie jetzt Handlungsbedarf?

S: Wir müssen die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Weltkrise in den kommenden Jahren bewältigen. Dies betrifft nicht nur Vorbereitungen auf Mangellagen bei Energie und ähnlichem. Wir werden uns auch wieder verstärkt um den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft kümmern. Folglich halte ich die Verstärkung der Vereins- und Ehrenamtsstruktur für dringend geboten.

H: Den ersten Handlungsbedarf sehe ich im Rathaus. Die Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Bürgerschaft beziehungsweise Gemeinderat muss optimiert werden, um ein Gefühl des Miteinanders zu schaffen. Danach müssen wir die kommenden Investitionen erörtern und Förderungen frühzeitig akquirieren.

Frage: Woher in Zukunft das Geld nehmen, um handlungsfähig zu bleiben? Was schlagen Sie vor?

S: Da wir – wie schon mehrfach dargestellt – kaum in der Lage sind, unsere Einkommenssituation mit „Bordmitteln“ zu verbessern, müssen wir uns im Gemeinderat dringend mit der Ausgabensituation befassen. Übrigens etwas, was Kämmerin und Haushaltsaufsicht schon seit Langem anmahnen. Dies wird eine der Großaufgaben in den kommenden Jahren sein.

H: Ich möchte die Fördertöpfe abklopfen, um Pflichtaufgaben, aber auch Wunschprojekte zu finanzieren. Dabei setze ich auf das Improvisationstalent Efringen-Kirchens, um kostengünstig Maßnahmen zu realisieren. Weiter kann die Gemeinde als Vermittler von Kooperationen zu Lösungen, wie etwa Betriebskitas, beitragen.

Frage: Spiel ohne Grenzen: Was wäre Ihr Wunsch für die Gemeinde, wenn Geld keine Rolle spielte?

S: Eine neue, große und moderne Sporthalle wäre da das allererste, woran ich da spontan denke. Schulausbau, Straßen- und Wegeunterhalt sowie die kostenintensiven Starkregenmaßnahmen wären weitere Punkte.

H: Neben den überfälligen Sanierungen und Pflichtaufgaben würde ich Projekte in allen Ortsteilen realisieren, jedoch nur solche, die das Gemeinschaftsgefühl der Gesamtgemeinde fördern. Da könnte ich mir beispielsweise ein Haus für alle musikalischen Vereine vorstellen oder Mobilitätslösungen, um von einem Ortsteil zum anderen zu kommen.

Frage: Was bringen Sie persönlich ein, um für dieses herausfordernde Amt gewappnet zu sein?

S: Mein nachgewiesenes fachliches Können, meine Loyalität, meine Begeisterungsfähigkeit und einen unbedingten Einsatzwillen.

H: Neben meiner Leidenschaft für Kommunalpolitik und die Region kann ich auf meine Erfahrung im Management und im Gemeinderat zurückgreifen. Durch meinen landwirtschaftlichen Hintergrund bringe ich eine gewisse Bodenständigkeit mit, um im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern pragmatische Lösungen zu finden.

Frage: Mit welchen Gefühlen sehen Sie dem Wahlsonntag entgegen?

S: Natürlich mit Spannung und Neugier. Etwas Sorgen bereitet mir die Frage der Wahlbeteiligung, da die enormen Herausforderungen eine klare Rückendeckung der Bevölkerung für die Akteure nötig macht.

H: Natürlich bin ich aufgeregt, freue mich aber auch darauf, dass die Wählerinnen und Wähler endlich die Entscheidung treffen. Weiter bin ich sehr dankbar für die intensiven letzten Wochen. Ich hatte viele Gespräche und wundervolle Begegnungen, die ich als persönliche Bereicherung empfinde.