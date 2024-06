In Wegberg im Kreis Heinsberg besuchte er ein befreundetes Ehepaar, die er schon vor Jahren auf einem Campingplatz in der Schweiz kennengelernt hatte. Anke und Peter fuhren mit ihm in die nahe gelegenen Niederlande zum Essen. Mück schaute sich den „riesigen“ Braunkohle-Tagebau im nördlichen Rheinischen Braunkohlerevier an. Ein „Loch“ von 48 Quadratkilometer, welches bis zu 300 Meter tief ist.

Foto: Rolf Mück

Nächste Station war Vreden im Landkreis Borken. Hier besuchte Mück ehemalige Arbeitskollegen und konnte auf einem Bauernhof einer Kollegin mehrere Tage bleiben. Der Standplatz auf dem Hof bei Vera Beyer und ihrer Familie war in diesem Moment ein Glücksfall. Rolf Mück konnte hier seine Erkältung auskurieren. Auch hier wurde er von einem Kollegen zu „Fish and Chips“ nach Holland mitgenommen, eine beliebte Spezialität, zu der die Deutschen an der Grenze gerne ins Nachbarland fahren.

Beim Schlüterclub

Die weitere Route der „Expedition“ führte entlang der Ems bis nach Ostfriesland zum Hof von Manfred Lienemann, dem Vorsitzenden des dortigen Schlüterclubs. Schlüter ist ebenfalls eine Traktormarke. Der Schlüterclub Ostfriesland ist seit Jahrzehnten ein Partnerverein der „Bulldogfreunde Welmlingen“. Von hier aus besuchte Mück die Städte Emden, Aurich und Oldenburg, teilweise nur mit dem Deutz, sowie auch mit dem Auto seines Gastgebers.

Wanhöden im Blick

Das nächste Ziel ist für Rolf Mück die Nordsee bei Wilhelmshaven. Im Anschluss plant der Welmlinger danach seine Weiterfahrt nach Wanhöden, einem Dorf zwischen den Städten Bremerhaven und Cuxhaven. Die Feuerwehr von Wanhöden hat seit über 40 Jahren eine Partnerschaft mit der Feuerwehr Blansingen. Erst am letzten Mai-Wochenende war eine Abordnung der Wanhödener Feuerwehrleute beim Jubiläum der Blansinger Wehr zu Gast.