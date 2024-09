Efringen-Kirchen: Die Ortsteile haben ihre Eigenständigkeit bewahrt

Neun Gemeinden

Die neun ehemals selbstständigen Gemeinden, die heute zur Großgemeinde Efringen-Kirchen gehören, sind neben dem Hauptort die Teilorte Blansingen, Egringen, Huttingen, Istein, Kleinkems, Mappach mit Maugenhard, Welmlingen und Wintersweiler.

Der im Oktober 1974 vollzogene Zusammenschluss, der am 1. Januar 1975 gemäß dem „Besonderen Gemeindereformgesetz vom 9. Juli 1974“ in Baden-Württemberg in Kraft trat, erfolgte wie auch bei den Zusammenschlüssen anderer Großgemeinden im Land nicht ganz freiwillig. Manche Efringen-Kirchener Teilorte wären gerne selbstständig geblieben oder hätten sich andere Gemeindezuschnitte gewünscht – was selbst heute noch bei bestimmten Themen in manchen Ortschaftsratssitzungen erkennbar ist. Das, was die Reform 1974 anstrebte, nämlich die Schaffung von Verwaltungseinheiten mit in der Regel einer Mindestanzahl von 8000 Bewohnern, hat Efringen-Kirchen erst in den vergangenen Jahren erreicht. In der Gesamtgemeinde lebten Ende 2023 8788 Einwohner.