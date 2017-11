Efringen-Kirchen Die Privatwirtschaft lockt nicht

Efringen-Kirchen (mao). Die Nachfolge des Efringen-Kirchener Bauamtsleiters Siegfried Kurz soll im Frühjahr Klaus Lehmeyer (50) antreten. Seit Donnerstag wird der gelernte Straßenbaumeister eingearbeitet.

Nur sechs Bewerbungen gingen auf die Stellenausschreibung ein. „Eigentlich ist die Stelle attraktiv, aber nicht die Bezahlung – wie überall im öffentlichen Dienst“, sagte Hauptamtsleiter Clemens Pfahler. Doch trotz höherer Löhne klagten auch private Planungsbüros, dass immer mehr Ingenieure in die Schweiz abwanderten.

Klaus Lehmeyer lockte die Privatwirtschaft nicht, sagt er im Pressegespräch. Seit seiner Ausbildung als Straßenwärter bei der Stadt Ibbenbüren in Westfalen arbeitete er ausschließlich für die öffentliche Hand. So wechselte er danach zur Stadt Meschede, arbeitete unter anderem acht Jahre für den Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen und fünf Jahre im Bauamt von Hörstel (Teutoburger Wald).

„Ich habe beruflich fast alles durchlebt und geplant“, viel Erfahrungen vor allem im Straßen- und Tiefbau sowie im Hochwasserschutz gesammelt, erzählte Lehmeyer. Egal, ob er Kanal- oder Straßenbau, Brücken oder auch im Hochbau mit Pumpwerken – für alle möglichen Projekte habe er bereits verantwortlich gezeichnet.

Das erste Projekt in der Gemeinde wird in den nächsten Wochen der Neubau der Roten Brücke in Istein sein. Mit dem in Rente gehenden Bauamtsleiter Siegfried Kurz will er in den nächsten Tagen auf „Rundreise“ durch die Gemeinde gehen, um aktuelle und anstehende Baustellen zu besuchen.

Lehmeyer „ist der – abgesehen von den Personalkosten –, der das meiste Geld der Gemeinde ausgibt“, stellte Hauptamtsleiter Pfahler nüchtern fest. Auch deshalb sei der Chef von (inklusive Werkhof) rund 15 Beschäftigten bereits vor seinem Amtsantritt in die aktuellen Haushaltsplanberatungen mit eingebunden worden.

Zuletzt hat Lehmeyer beim Tiefbauamt von Müllheim gearbeitet. Dort wohnt der verwitwete 50-Jährige gemeinsam mit seiner neuen Lebensgefährtin, einer Efringen-Kirchenerin. Seine beiden erwachsenen Söhne leben in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Jobwechsel steht womöglich auch ein Wohnortwechsel an. „Wir suchen nun rund um Efringen-Kirchen ein Häuschen zum Kauf“, sagte Lehmeyer. Die Region kennt er übrigens seit Kindesbeinen an, der Cousin seiner Mutter wohnte in Lörrach. Fröhliche Kindheitstage verbindet er mit der Lerchenstadt.