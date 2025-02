Pfarrer Alexander Stavnichuk hat seinen Probedienst in der Kirchengemeinde Efringen-Kirchen beendet und wurde in seinem Amt bestätigt, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Der offizielle Einführungsgottesdienst als Pfarrer der Kirchengemeinde Efringen-Kirchen im Kooperationsraum Rebland/Kandertal findet am Sonntag, 30. März, statt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Christuskirche Efringen-Kirchen.