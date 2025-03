Efringen-Kirchen: „Diese Auszeichnung ist wie ein Ritterschlag“

„Die Auszeichnung ist wie ein Ritterschlag“, sagt Dirk Brenneisen, der sein kleines Weingut seit 25 Jahren führt, gegenüber unserer Zeitung und fügt hinzu: „Ich hatte zwei Tage vor der Verleihung einen Anruf von ’Vinum’ mit der Mitteilung erhalten, dass ich an der ProWein eine Urkunde bekommen würde.“ Mehr nicht. Umso größer war dann seine Freude über das hervorragende Abschneiden. Seinem im Champagner-Verfahren hergestellten feinperligen Chardonnay-Sekt „Blanc de Blancs Zero Dosage 2018“ sprach die hochkarätig besetzte Jury nicht nur 95 von 100 möglichen Punkten und damit den Spitzenplatz in dieser Kategorie zu. Sie bedachte Dirk Brenneisen noch mit einem weiteren Award. Sein Siegerschaumwein wurde außerdem für das „beste Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen 15 und 25 Euro“ ausgezeichnet.

Zum Vinum-Wettbewerb hatten Sekterzeuger aus ganz Deutschland fast 500 Schaumweine in verschiedenen Kategorien angemeldet – das war ein neuer Rekord. Laut Vinum steigt die Qualität der deutschen Winzersekte stetig: „Was hier an Eleganz, Struktur und Finesse geboten wird, spielt längst in der obersten Liga.“ Zum preisgekrönten „Blanc de Blancs“ des Landweinguts Brenneisen stellte die Jury unter anderem fest: „Dichtes Goldgelb, feine Perlage; Feuerstein, Apfel, Salzzitrone, Mokka, nussige Noten, Karamell, Pfifferlinge; am Gaumen balanciert, zeigt Druck und Struktur, sehr gut verpackte Säure, strahlt eine positive Ruhe aus, hallt lange nach. Nobel gereift, ab sofort ein Hochgenuss.“