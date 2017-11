Efringen-Kirchen Dorfabend für Alt- und Neubürger

Mappach (mao). Nach dem überaus erfolgreichen Dorfrundgang im Mai gibt es nun in Mappach einen Dia-Abend. Der Ortschaftsrat lädt alle Mappacher und Maugenharder am Freitag, 10. November, ab 19 Uhr zu einer ganz besonderen Geschichtsreise ein. Die Vorarbeiten laufen längst, bis zum 10. November will Heinz Huber mit der Auswahl der Fotos fertig sein.

Der Dorfabend will den Dorfrundgang vom Mai dieses Jahres in einer neuen Form weiterführen. Das Ziel ist das Gleiche: Neubürger und Einheimische sollen sich in lockerer Runde besser kennenlernen. Nachdem sich im Mai mehr als 100 Bürger an verschiedenen aktuellen Orten über die Geschichte des Dorfes informierten, sollen diesmal historische Fotodokumente das Wissen über Land und Leute mehren. Im Anschluss steht das gesellige Zusamensein im Mittelpunkt.