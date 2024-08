Efringen-Kirchen: Dorfgemeinschaft setzt Stühle des Rathaussaals instand

Auf Vorschlag von Lothar Kallmann, der selber in Kleinkems wohnt, trafen sich 14 Einwohner im Rathaus, um sich die Stühle im Rathaussaal vorzunehmen. Um Beschädigungen am Bodenbelag des Saales zu vermeiden, waren die Stuhlbeine mit Gleitern versehen. Diese waren inzwischen so abgenutzt, dass sie für den vorgesehenen Nutzen unbrauchbar geworden waren und Schäden am Parkett des Saales verursachten. Mit tatkräftigem Einsatz der Gruppe wurden nun an allen 130 Stühlen des Saals die alten Schoner durch neue Gleiter ersetzt.

Die Dorfgemeinschaft Kleinkems hatte sich Anfang des Jahres auf Betreiben von fünf Kleinkemser Bürgern gebildet und trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat zum Austausch. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mit gelegentlichen Aktionen das charakteristische Ortsbild zu erhalten oder zu verschönern. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die eher nicht zu den Aufgaben der Orts- und Gemeindeverwaltung gehören, aber mit dieser abgesprochen werden.