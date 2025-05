Efringen-Kirchen: Drei neue Häuser am Gießenfeld sind entlang der Landesstraße geplant

Während die beiden größeren ausschließlich als Wohnungen, sollen kleinere auch für die gewerbliche Nutzung vorgesehen werden. Alle drei Gebäude werden mit Tiefgaragen ausgestattet, rund um die Häuser sind Fahrradplätze und Parkflächen für Besucher vorgesehen. Die Ziele der Gemeinde werden mit dieser Grobplanung erfüllt. Entsprechend der Vorgabe des Landes sind von der Isteiner Straße aus keine Zufahrten vorgesehen.

Das Architekturbüro empfahl dazu eine Zufahrtsstraße an der Rückseite der Gebäude. Genau dies aber stieß in der Sitzung auf Widerspruch. Karl-Friedrich Hess (SPD) bewertete dies als verschenktes Bauland, es sei absolut unnötig eine weitere Parallelstraße anzulegen. In anderen Orten entlang der Landesstraße wie etwa Rheinweiler seien Zufahrten von der Landesstraße aus angelegt. Hess verwies darauf, dass aus früheren Zeiten ein entsprechendes Gutachten bereits vorliegen sollte. Das sei ihm bekannt, konnte aber in dieser Sitzung nicht konkret benannt werden. Kevin Brändlin (FDP/Freie Bürger) sprach sich für eine Zufahrt direkt von der L 137 her aus. Diese konnte allerdings nicht geklärt werden. Heinz Kaufmann (FDP) regte an, die Wohnungsgröße über die Stellplätze zu regeln, um keine extrem großen Wohnungen anzulegen.