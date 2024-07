Efringen-Kirchen: Drei Tage Blasmusik und Unterhaltung

Wenn die Egringer Musiker mit ihrem Vorsitzenden Martin Frey an der Spitze am kommenden Wochenende von Samstag, 13. Juli, bis einschließlich Montag, 15. Juli, auf das Festgelände an der Feuerbacher Straße einladen, dann ist das für die vielen Liebhaber der Blasmusik aus der Region ein Muss. Freunde froher Geselligkeit, gepaart mit kulinarischen Freuden und Tanzmusik, kommen hier auf ihre Kosten. Seit Mitte der 1970er-Jahre veranstaltet der Verein ein Sommerfest bei freiem Eintritt, und Jahr für Jahr verzeichnet er mit seinem bewährten Konzept einen großen Erfolg.