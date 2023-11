Efringen-Kirchen: Drei Zugaben für jubelndes Publikum

Die große Liebe

Zum Auftakt des Konzerts gab es das Strauss’sche Zarathustra, das man wieder öfter hört. Mit der Folge, dass man sich an den mit Verve geschwungenen Becken erfreuen kann. Das dritte Stück hieß „Der Traum des Oenghus“. Sprecherin Ronja Frey kündigte ein Poem an, das in Irland spiele, doch aus deutscher Notenschmiede stamme. Inhalt: Ein Königssohn sucht und findet die große Liebe. 45 Sekunden lang leitet das kaum hörbare Streicheln der Pauken ein – Schlagen wäre das falsche Wort. Den Zuhörer zieht es in den Bann und er lernt das melodische Leitmotiv kennen. Das Orchester meisterte die höchst anspruchsvolle Dynamik, die Flöte den Solopart der Angebeteten.