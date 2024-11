Efringen-Kirchen: DRK feiert 112-jähriges Bestehen

Ausblick: Es werde zukünftig vier statt drei Blutspendetermine geben, erklärte Bereitschaftsleiterin Sabine Afken. Der nächste Termin wird der 12. November in der Isteiner Halle in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr stattfinden. Zudem wird es einen Blutspendetermin am 25. Februar, am 24. Juli und am 18. November geben. Neu ist der Termin im Juli. Der Grund: Besonders während der Sommerferien sei Spenderblut rar. Dem soll durch dem zusätzlichen Termin entgegen gewirkt werden. Hier sprach Afken einen besonderen Dank dem Arbeitskreis zur besonderen Verfügung und dem Krankenpflegeverein Efringen-Kirchen aus, die an den Blutspendeterminen die verschiedensten Aufgaben übernehmen sowie die Küche betreuen.

Auf einen Blick

Mitglieder:

zwölf Aktive in der Bereitschaft und 14 im Arbeitskreis zur besonderen Verfügung.

Online:

www.instagram.com/drkovefringen/