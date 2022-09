Efringen-Kirchen Dunkle Wolken am Horizont

Zur Marktlage habe er sich bereits bei der Generalversammlung im Juli geäußert, begann Rüdlin seine Ausführungen. Der Vegetationsstand der Trauben sei sehr gut, den nötigen Regen habe es kurz vor dem Start der Lese auch noch gegeben.

Derzeit beschäftigen sich die Geschäftsführung, aber auch das Team im Keller mit den Auswirkungen der exorbitant steigenden Energiekosten und dem Mangel an Material von Holzpaletten über Kartonagen bis hin zu Glasflaschen.

Zu all dem hinzu kommt noch die hohe Inflationsrate von aktuell 7,9 Prozent.

„Der Energieversorger der Genossenschaft hat gerade gekündigt, da er die abgesprochenen Preise nicht mehr halten kann“, berichtete Rüdlin, der nun neue Verträge aushandeln muss. Denn ein neuer Energieversorger, der die gleichen oder nur etwas höhere Preise als bisher anbieten würde, ist nicht in Sicht. Die Genossenschaft hat zwar schon lange das Dach mit Photovoltaik bestückt, aber der Dampf, mit dem Leitungen, Abfüllanlagen und Filter der Anlagen sterilisiert werden, wird mit Strom erzeugt.

Die Strompreise aber laufen gerade völlig aus dem Ruder. „Wir sind als Weinbetrieb auch nicht systemrelevant, das heißt für uns, dass wir uns selbst um den Nachschub an Energie und die damit verbundenen Bedingungen kümmern müssen“, stellte Rüdlin nüchtern fest. Die Kette der irgendwie zu lösenden Aufgaben setzt sich fort.

Holzpaletten sind schwer zu bekommen, vor allem, wenn man unterschiedliche Qualitäten braucht. „Die Palette, die wir im vergangenen Jahr für fünf Euro kauften, kostet jetzt 30 Euro“, gab der Geschäftsführer ein Beispiel.

Auch Kartonagen seien knapp, ebenso das Glas für die Flaschen, in die der Wein abgefüllt wird. „Glashütten müssen für Weinflaschen teils unterschiedliche Flaschenformen erzeugen, anders als bei der mehr als 60 Jahre alten deutschlandweit einheitlichen Form der Glas-Mineralwasserflasche – und die Glasherstellung ist sehr energieintensiv. Wenn aber eine Glashütte erst mal runtergefahren ist, kann man sie nicht mehr anwerfen“, schilderte Rüdlin die Probleme, die jetzt die Glashütten haben.

Man schaue auf dem Markt, wo welches Material zu bekommen ist und decke sich über unterschiedliche Anbieter ein. „Aber natürlich konkurrieren wir mit anderen Genossenschaften oder auch Winzern, die genau die gleichen Probleme haben“, so Rüdlin. Positive Meldungen gab es aber auch.

Auch positive Entwicklungen

So zeigt die Strategie, hochwertige Weine zu erzeugen, die Auszeichnungen gewinnen und für die in Gourmetführern und Fachjournalen Sterne vergeben werden, Erfolg. Die Markgräfler Winzer belegten mit zwei Linien nicht nur einen ersten und zweiten Platz beim Gutedel-Cup 2021 sondern sind nun sowohl beim „Falstaff“-Gourmet- und Weinmagazin als auch im Weinführer „Eichelmann“ mit je zwei Sternen bedacht worden. Zudem wird die Genossenschaft im Gault Millau 2021 empfohlen.

Zum Thema Verkauf: Das Wachstum des Weinverkaufs bei den Discountern sei endlich, betonte Rüdlin. Deshalb diversifiziere man weiter Richtung Vollsortimenter wie Edeka oder Rewe. „Die Diversifizierung ist für uns eine weitere Baustelle, um uns von Abhängigkeiten zu entkoppeln“, erläuterte er. In Sachen Vermarktung deute sich noch eine weitere Perspektive an, doch dazu wolle er zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher informieren, deutete der geschäftsführende Vorstand an.

Vielversprechend sei das Honigprojekt der Markgräfler Winzer angelaufen. Bienenstöcke von Imkern sind in Blühflächen bei den Rebanlagen verteilt. „Ich habe von Honig nicht viel Ahnung“, gestand Rüdlin. Er könne aber mitteilen, dass die Frühjahrs- und Sommertracht sehr gut ausgefallen und der erste eigene Honig im Verkauf sei.

Auch an den Imkerkursen bestehe Interesse, mehrere Bienenvölker wurden an Jungimker übergeben. An weiteren Blühflächen sei die Genossenschaft sehr interessiert, sagte Rüdlin. Im Anschluss übergab er an Kellermeister Martin Leyh, der die Lesepläne, die über die Homepage der Genossenschaft abgerufen werden können, vorstellte und sich zum Entwicklungsstand einzelner Sorten äußerte (wir haben berichtet).