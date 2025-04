Efringen-Kirchen: Durchlässe werden verschlossen

Da der Durchgang unter der besagten Brücke seine Funktion verloren hat, mache es mehr Sinn, ihn dauerhaft zu stabilisieren, erläutert Scheel weiter. Das Mauerwerk der Brücke verschwindet hinter einer dann aufgeschütteten und wieder hergestellten Regelböschung. Von der alten Weinstraße aus, wird dann nur noch eine Art komplettierter Bahndamm zu sehen sein. Das Großherzogtum Baden ließ die Strecke der Badischen Hauptbahn von Mannheim bis Basel zwischen Mannheim und Basel von 1838 an bauen. Fertiggestellt war diese Bahnstrecke 1863.

Der Bau der Rheintalbahn

Geschichte:

Vor rund 177 Jahren wurde im Rahmen des Eisenbahnbaus von Mannheim nach Basel der Streckenabschnitt von Schliengen bis Efringen-Kirchen in Betrieb genommen. Dieser Abschnitt war für die großherzoglichen Ingenieure der Badischen Hauptbahn – so der Name der Bahnlinie – konstruktionstechnisch besonders anspruchsvoll. Der 1840 bei Kleinkems und Istein noch bis zu zwei Kilometer breite Rhein war zur Zeit des Eisenbahnbaus noch nicht reguliert und floss direkt unterhalb Steilufers von Bellingen bis Isteiner Klotz entlang. Um die Streckenführung so planen zu können, dass die damaligen Lokomotiven Waggons ziehen konnten, durften keine großen Steigungen in der Gleisführung vorhanden sein. Der Streckenabschnitt von Bellingen nach Istein wurde deshalb mit einem langen Viadukt in Bellingen, mit Brücken und drei Tunneln , 19 Meter hoch über dem Rheinufer mit elf Rechts-und zwölf Linkskurven realisiert. Die Felsenmühle bei Kleinkems etwa stand dabei dem Bahnbau im Weg und musste abgebrochen werden.