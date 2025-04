Strom ist zudem das Stichwort für die Übung. Beim Ladevorgang hat sich der Akku eines E-Fahrrads entzündet. Die ersten beiden Atemschutzgeräteträger erkunden beim Löschangriff von innen die Garage. Von außen gilt der Löschangriff dem Dach. Drei Personen werden aus der Garage gerettet, darunter Palmers Tochter und eine Freundin, beide sind bei der Jugendfeuerwehr in Lörrach. Aus der in Brand stehenden Garage wird noch eine heiße Gasflasche in Sicherheit gebracht. Alsbald ist das Feuer gelöscht und der Raum gelüftet.