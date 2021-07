Efringen-Kirchen „Ebbis ans Agwarium“

Ein weiterer kurioser Fall betraf den Ortsteil Istein. In den Briefkasten der Ortsverwaltung wurde ein Umschlag mit drei 100-Euro-Scheinen eingeworfen. Name oder Adresse waren nicht angegeben. Dafür lag dem Geld eine kleine Notiz mit der Aufschrift „...ebbis ans Agwarium“ bei. Der anonyme Spender wünscht sich also augenscheinlich, dass das Geld für die Erneuerung des Aquariums in der Grundschule genutzt wird. Hier aber ergibt sich ein Problem, legte Rechnerin Daniela Wenk dar. Denn die Verwaltung dürfe eine anonyme Spende nicht annehmen. Zwar verbleibe das Geld bei der Gemeinde und werde früher oder später vereinnahmt, allerdings fließt es – wie Wenk sagte – in den großen Topf. Die Zweckgebundenheit, also die Verwendung fürs Aquarium in Istein, falle weg.

Wenk rief den anonymen Spender daher auf, sich beim Rathaus Efringen-Kirchen oder der Isteiner Ortsverwaltung zu melden. Ortsvorsteher Daniela Britsche hatte bereits kurz nach Erhalt der Spende dieselbe Bitte geäußert, verbunden mit der Zusicherung, dass der Spender nicht öffentlich bekanntgemacht werde.