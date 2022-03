Anzeige Efringen-Kirchen: „Hier lebe ich gerne“

Rolf Hess stammt aus Lörrach, lebt aber seit vielen Jahren in Efringen-Kirchen. Der beim Landratsamt im Fachbereich Pflanzenbau beschäftigte Hess schätzt an Efringen-Kirchen besonders die Lage im Dreiländereck. Efringen-Kirchen liege ländlich und ruhig inmitten einer schönen Landschaft, verfüge trotzdem aber gerade im Zentralort über eine gute Infrastruktur. Die Landwirtschaft sei prägend. „Wenn man urbaneres Flair will, ist man außerdem auch mit dem öffentlichen Nahverkehr schnell im Großraum Basel und in Freiburg“, sagt Hess. Obwohl in Lörrach tätig, sei es für ihn und die Familie nie eine Option gewesen, aus Efringen-Kirchen wegzuziehen.

Dirk Brenneisen ist in Egringen aufgewachsen und führt dort seit vielen Jahren ein Weingut. In Egringen, aber auch in den anderen Teilorten pflege man eine tolle Gemeinschaft, sagt Brenneisen. Vor allem bei Vereinsfesten werde dies in Egringen deutlich. Wichtig, so sagt der Winzer, sei für ihn auch die gute Infrastruktur und die land- und weinwirtschaftlich geprägte Landschaft. Dass die Infrastruktur vor allem im Zentralort besonders ausgeprägt ist, in den Teilorten eher weniger, sei normal. Durch Initiativen wie etwa den Bürger­bus seien auch die Menschen aus den Teilorten nicht von der infrastrukturellen Versorgung abgeschnitten, so Brenneisen. Er betont auch, dass den Vereinen eine wichtige Funktion hinsichtlich der Dorfgemeinschaft zukommt. Deshalb, so Brenneisen, sei zu hoffen, dass das öffentliche Leben nach Corona bald wieder „hochfährt“.