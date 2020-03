Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen: „Hier lebe ich gerne“

Joachim Wechlins Familie lebt seit „ewigen Zeiten“ in Efringen-Kirchen. Hier ging er dann auch in den Kindergarten und zur Schule, konnte seine Ausbildung machen und lebt nach wie vor hier. Trotz Arbeitsplatz in Weil am Rhein und gewissem Pendelaufwand sei es für ihn und die Familie nie ein Thema gewesen, aus Efringen-Kirchen wegzuziehen. Hier fühlt man sich wohl, weil eine gute Infrastruktur vorhanden ist, es ein intaktes Gemeinschaftsleben, rührige Vereine und im Ort und der wunderschönen Umgebung viele Möglichkeiten sinnvoller und entspannender Freizeitbetätigung gibt. Als wichtig erachtet Wechlin aber auch, dass die Mitbürger eine südländisch heitere, aber trotzdem nicht oberflächliche Wesensart aufweisen, lebensbejahend und offen sind. Wechlin, in zweiter Amtsperiode Gemeinderat, Rhenus-Sänger, Feuerwehrmann mit 15 Jahren Funktion als Efringen-Kirchener Abteilungskommandant, dazu Vorstandmitglied im TuS-Förderverein und im Musikverein Efringen-Kirchen, bezeichnet die Gemeinde als liebens- und lebenswerten Ort, sieht aber natürlich auch Zukunftsaufgaben, etwa im Nahverkehr, aber auch in Sachen Wohnbau, Gewerbeflächen und sozialer Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen.

Gerhilde Holderied stammt aus Wollbach im Kandertal, lebt aber seit mehr als vier Jahrzehnten in Blansingen. Vom ersten Tag an habe sie sich hier wohlgefühlt, weil die Menschen gleich auf sie zugekommen waren, sie integriert wurde. Das geschah auch über Vereinsmitgliedschaft im Gesangverein und bei den Landfrauen, wo sie nach wie vor Vorsitzende ist. Die Landschaft oben an der Römerstraße und die Nähe zum Zentralort mit seiner guten Infrastruktur bezeichnet Gerhilde Holderied als Gründe für die Einschätzung, in einer in jeder Hinsicht tollen Gegend zu leben. Dass Blansingen selbst infrastrukturell kaum ausgestattet ist, sei normal für den hiesigen Raum. In diesem Zusammenhang seien Dinge wie der Bürgerbus oder nun angelaufenen Corona-Hilfsaktionen für ältere Mitbürger nicht nur eine gute Sache, sondern auch Beleg für ihre Einschätzung, dass Dorfgemeinschaft einen hohen Stellenwert genießt und auch durch Nachbarschaftshilfe entsprechend aktiv gelebt wird.