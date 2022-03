Anzeige Efringen-Kirchen: „Hier lebe ich gerne“

Der in Welmlingen aufgewachsene und dort noch immer lebende Michael Frey-Fribolin schätzt an seinem Heimatdorf die Ruhe, die Lage in der Kulturlandschaft, die Mitmenschen und deren zurückhaltende Aufmerksamkeit. Und trotz der Ruhe, die auch die anderen Teilorte sowie weitgehend auch den Zentralort prägt, sei man durch die Lage im Dreiländereck schnell im Großraum Basel/Weil am Rhein/Lörrach oder in Freiburg. Dass er sich mit der Familie wohlfühlt in Efringen-Kirchen, dazu trage auch eine gute infrastrukturelle Versorgung bei. Dass diese im Zentralort sitzt, sei normal und eigentlich auch kein Problem. „Es gibt auf den Dörfern schon immer Nachbarschaftshilfe für solche Mitbürger, die nicht mobil sind. Und durch den Bürgerbus wurde die Situation weiter verbessert“, sagt der Welmlinger, der Vorsitzender des FC Huttingen ist. Bezüglich der Nahversorgung vergisst Frey-Fribolin die Bauern und Winzer nicht. Mit deren Hofläden sowie seit geraumer Zeit auch dem Online-Lieferservice „wochenmarkt 24.de“ gewährleiste dieser Berufsstand Nahversorgung auch auf den Dörfern. Wichtig seien zudem die Vereine. „Obwohl ich in der Schweiz arbeite, war ein Wegziehen für mich und meine Familie nie ein Thema“, sagt Frey-Fribolin abschließend.

Anette Kaumann ist Spross einer Efringer Winzerfamilie und betreibt mit Ehemann und Söhnen seit 30 Jahren ein Bio-Weingut in Kirchen. Sie schätzt an ihrem Heimatdorf die Lage in einer intakten Landschaft. Aber auch die gute Infrastruktur im Zentralort mit Kindergärten, Schulen, Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistung, Handwerk bis hin zu Apotheken und Ärzten macht für die Winzerin Lebens- und Wohnqualität aus. Und auch die guten zwischenmenschlichen Kontakte, wie sie zumindest bis Corona gerade durch die Vereine sehr intensiv gepflegt wurden, sind ein wichtiger Standortvorteil von Efringen-Kirchen, sagt Kaufmann. Sie schätzt die Ruhe und ländliche Lage bei gleichzeitiger guter Anbindung an die Verkehrsströme im Dreiländereck und darüber hinaus.