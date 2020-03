Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen: „Hier lebe ich gerne“

Helmut Vormann ist in Weil am Rhein geboren, mit der Familie aber als Jugendlicher nach Wintersweiler gezogen und dort seit nunmehr 45 Jahren heimisch. An der Reblandgemeinde, in deren Zentralort er als Unternehmer einen Solar- und Gebäudetechnik-Betrieb sein Eigen nennt, schätzt er, dass sie ländlich und ruhig inmitten einer schönen Landschaft liegt, trotzdem aber zumindest im Zentralort über eine gute Infrastruktur verfügt. Dass diese in den Dörfern nicht so ausgeprägt ist, sei letztlich der Entwicklung im Wirtschaftsleben, nicht nur im Markgräflerland, entsprechend. Vormann, der seit einigen Jahren Vorsitzender des Efringen-Kirchener Gewerbevereins ist, dazu einst die nicht mehr existierende Clique Wälsch-Güggel in Wintersweiler gründete und führte, schätzt in Wintersweiler das intakte Dorfleben. Man kenne sich, helfe sich, etwa durch angelaufene Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Corona-Krise. Durch begrüßenswerte Initiativen wie den Bürgerbus werde versucht, die dünnen ÖPNV-Linien auszugleichen, sagt der Wintersweiler Ortschaftsrat Vormann.

Erich Müller ist in Blansingen aufgewachsen, hier in Kindergarten und zur Schule gegangen, lernte dann Landwirt und übernahm den elterlichen Bauern- und Winzerhof, den er mit seiner Ehefrau nach wie vor betreibt. Die Lage Blansingens auf dem Höhenrücken und mit Blick übers Dreiländereck und ins Elsass hinein, dazu die Mitbürger und ihre heitere, aber doch einfühlsame Art schätzt Erich Müller sehr. Dass die einzelnen Ortsteile der Gesamtgemeinde nach wie vor ihr Eigenleben haben, insgesamt aber in den vergangenen Jahren auch der Gesamtgemeinde-Charakter erkannt wird, findet der Winzer und Bauer gut. Dieses bewusst gepflegte Eigenleben sorge nämlich dafür, dass es ein ausgeprägtes Nachbarschaftsgefühl gebe – auch in Blansingen. So unterstützen jüngere Leute aus dem Dorf ihre älteren Mitbürger, etwa bei Einkäufen. Dadurch könne das gewisse infrastrukturelle Defizit, dass die kleinen Dörfer haben, etwas ausgeglichen werden. „Glücklicherweise findet sich im Zentralort so ziemlich alles, was für das Alltagsleben gebraucht wird“, sagt Müller.