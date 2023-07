Efringen-Kirchen Egringer Schulfest ein voller Erfolg

Durch die Unterstützung vieler Eltern wurden zahlreiche Projekte angeboten. Die Spanne reichte von unterschiedlichen Bastelangeboten, wie zum Beispiel Mosaikbilder gestalten, Traumfänger basteln, Steckenpferde herstellen, bis hin zu interessanten Ausflügen wie dem Besuch bei der Feuerwehr, das Erkunden von Höhlen und Gewässern oder das Kennenlernen des ansässigen Rathauses. Auch sportliche Angebote wie Voltigieren, Fußball sowie Inliner fahren waren dabei und bei den Kindern sehr beliebt. Außerdem wurden große und kleine Hotels für Bienen gebaut, Instrumente aus Alltagsgegenständen gebastelt, Marmelade gekocht, Kuchen und Pizza gebacken und vieles mehr.

„Die große Projektauswahl hatte zur Folge, dass die Kinder am Freitag mit Freude berichteten, was sie alles erlebt hatten“, heißt es im Nachbericht. Auch für die Eltern waren die Projekte ein abwechslungsreiches Erlebnis, wie sie den Lehrern und der Rektorin der Schule berichteten. Jedes Projekt hat am Schulfest in unterschiedlichster Form eine kleine Ausstellung vorbereitet, sodass ein Einblick in alle Angebote gewonnen werden konnte. Diese wurden von Eltern, Großeltern, Verwandten, Geschwistern, Lehrern, Schülern, aber auch vielen ehemaligen Kollegen und Kindern der Grundschule Egringen bestaunt.