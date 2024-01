Efringen-Kirchen: Ehrenmitglieder ernannt

Für 25 Jahre wurde Abteilungskommandant Stephan Brunner geehrt, der mit knapp 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat. Bereits 2004 wurde er zum Schriftführer gewählt. Seit 2016 ist der im Jahr 2019 zum Brandmeister beförderte Kommandant der Abteilung. Ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Frank Kammüller ausgezeichnet. Der Truppführer und Maschinist ist zudem seit 2015 im Feuerwehrausschuss der Abteilung tätig.

Für 40 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr wurden Christian Argast, Thomas Händle und Dieter Scheurer zu Ehrenmitgliedern ernannt. Argast war zudem 14 Jahre im Abteilungsausschuss tätig. Händle war von 1987 bis 1997 zudem Kassierer in Schallbach und von 1999 bis 2009 ebenso in Mappach. 28 Jahre im Abteilungsausschuss und 21 Jahre als Feuerwehrwirt war Dieter Scheurer in der Abteilung Mappach aktiv.