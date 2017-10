Efringen-Kirchen Ein Ästhet der lyrischen Abstraktion

Efringen-Kirchen (bn). Emil Nolde, der prominente norddeutsche Expressionist, postulierte einst: „Je weiter man sich von der Natur entfernt und dennoch natürlich bleibt, umso größer ist die Kunst“. Dieses Bonmot könnte auch Schaffensdevise von Clemens Lehmann sein, der gegenwärtig in der Galerie Scheurer in Efringen-Kirchen eine Auswahl seiner großformatigen Acrylbilder zeigt.

Der jetzt 70-Jährige gebürtige Zürcher mit Hauptwohnsitz im französischen St. Amour, wo er zusammen mit seiner Frau eine Galerie betreibt, und Zweitwohnung in Bad Bellingen, kultiviert eine höchst poetische ungegenständliche Malerei. Die vorwiegend in aufgelichtetem Kolorit komponierten Bilder sind von bemerkenswertem malerischem Reiz.

Dabei belegt nicht zuletzt ein wohlgeordneter, ja ausgeklügelter Bildaufbau die handwerkliche Souveränität des Malers, der einst Handbuchbinder und Vergolder gelernt hat, bevor er sich einer erfolgreichen kaufmännischen Karriere zuwandte. Den seit eh und je nebenbei gepflegten künstlerischen Neigungen kann er sich nun seit 15 Jahren ausschließlich und intensiv widmen.

Und dass da ein Könner am Werk ist, fällt dem Betrachter auch sofort ins Auge, wenn er die aparte Galerie an der Bachgasse betritt. Die Begegnung mit Lehmanns Bildern weckt durchaus auch Assoziationen an reale Sujets, die sich in Titeln wie „Allure“ (Gang, Wendung), „L’Emboîtement“ (Ineinandergreifen), „Autumn mist“ (Herbststimmung) oder einfach nur „Jaune“ (Gelb) auch leicht bestätigt finden.

Gleichwohl gibt Lehmann zu verstehen, dass er kaum einmal ein vorgefasstes ab-straktes Motiv auf die Leinwand bannt, sondern die Kompositionen erst im Verlauf des malerischen Prozesses zum titelführenden Ergebnis reifen. Eine Abkehr von diesem Prinzip scheint das 2016 entstandene Gemälde „John Elsas“ zu sein, handelt es sich hier doch um ein Widmungsbild an einen spätberufenen Frankfurter Künstler. Dieser lebte von 1851 bis 1935, hieß eigentlich Jonas Mayer und wurde als Börsenmakler reich, bevor er 76-jährig zu malen begann und eines seiner Aquarelle mit dem Text „Mein ganzes Leben war ein Fehler…“ versah.

Letzteres wohl entgegen der Lebenseinstellung von Clemens Lehmann, dessen Oeuvre viel Optimismus und Daseinsbejahung verströmt. Dies nicht zuletzt in den von der Walliser Bergwelt inspirierten Werken „Grand Combin“ und „Dents d’Herens“, die der naturverbundene Aussteller in jüngeren Jahren mit sportlichem Ehrgeiz selbst erklomm.

n Die Ausstellung dauert bis 18. November und ist jeweils samstags von 16 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung zu besichtigen.