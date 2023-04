Efringen-Kirchen Ein Bedarfsplan für die Gesamtwehr

Nichts vorweg nehmen

Dass die Kommandanten in die Überarbeitung des Bedarfsplans einbezogen werden, fand Heinz Kaufmann (FDP/Freie Bürger) „sehr wichtig“. Sein Fraktionsvorsitzender Kevin Brändlin verlas eine minutenlange Erklärung, in der er auf eine ergebnisoffene Überarbeitung pochte, dass nicht die Schließung von Abteilungen vorweggenommen werde, und es auch nicht zu einer Verengung auf die Gebäudekosten kommen dürfe. Auch forderte er, die Personalkosten in die Debatte aufzunehmen. „Was wollen wir“, diese Frage müsse im Zentrum stehen: ein perfekt professioneller Feuerwehrdienst oder ein kameradschaftlicher, der auch viel Bedeutung für die Dorfgemeinschaft habe?