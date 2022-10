Efringen-Kirchen Ein Feuerwerk der guten Laune

Doch wenn die Schäfers sich die beschriebene Runde am Teetisch vornehmen, schlägt die Geschichte sprühende Funken. Auch der Domherr darf da seine Meinung zur Liebe sagen. Platonisch oder was? Das Publikum freut’s. Helle Begeisterung entfacht auch Hildesheimers Geschichte „Eine größere Anschaffung“: Das passiert, wenn man sich im Dorfwirtshaus beim Bier eine Lokomotive aufschwatzen lässt, die nachher in der Garage steht.

Mit leichter Hand fassen die Schäfers die Episoden von ganz unterschiedlichen Autoren und Zeiten zu thematischen Kapiteln zusammen und verbinden sie mit eleganten Übergängen zu größeren dramaturgischen Einheiten, in denen auch ganz kleine Texte wie eine Grabinschrift von Klabund oder der Witz von Klein Erna als Hausmädchen in „besseren“ Hamburger Kreisen zur Geltung kommen. Vom Feinsten sind auch die Zitate, in denen Dichter ihre Dichterkollegen beschimpfen. Und natürlich sind eheliche Szenen am Esstisch immer eine Quelle, aus der reichlich Komik sprudelt.

Eheliche Szenen am Esstisch

Etwa dann, wenn der Hausherr mit seinen Versuchen, eine Sardinenbüchse zu öffnen, so lange scheitert, bis er schließlich einen öligen Fischbrei, durchsetzt mit Metallschnipseln, aus ihr herauskratzen kann. Auch die Neuzeit mit Handy und Whatsapp gibt gute Vorlagen für Spaß. Wie Jan Weilers genervter Vater, der den Anrufbeantworter mimt und damit unbeabsichtigt ein Happyend in einer verzwickten Teenie-Liebesaffäre herbeiführt.

Der Nachmittag endet mit Frau Schäfers Lieblingszugabe, in der von einem „WK“ die Rede ist, unter dem alle Beteiligten Unterschiedliches verstehen, bis man sich vor Lachen den Bauch hält.

Der Gatte möchte aber mit etwas „seriöserem“ abschließen und beglückt das Publikum noch mit Eugen Roths nicht enden wollendem Abschied.