Efringen-Kirchen Ein Gegenüber zu Krieg und Leid

Im KZ Theresienstadt komponiert

Das Programm war auch dementsprechend gewählt. Das III. Streichquartett von Viktor Ullmann wurde in Theresienstadt komponiert und steht ebenfalls für eine Zeit des Kriegs und des Leids. Ullmanns Musik wechselt zwischen weichen, ja fast romantischen Gesten, hin zu schroffen und kraftvollen Ausbrüchen. Theresienstadt war ein Konzentrationslager, in dem der Welt eine Normalität vorgespielt werden sollte, die es nicht gab. Ullmann bringt dieses Gefühl in sarkastischen Motiven vor allem im zweiten Satz zum Ausdruck.

Mit „Crisantemi“ von Giacomo Puccini wollten das Quartett Ullmanns, der in Ausschwitz ermordet wurde, gedenken. Dieser Trauermarsch von Puccini wurde zum Tode des Herzogs von Savoyen 1890 komponiert. Die in Italien typische Blume der Trauer – die Chrysantheme – gab dem Stück seinen Namen. Der klangliche Kontrast zum ersten Quartett war groß und man hielt inne.

Durch die Provinzen und die Jahreszeiten Japans

Vor der Pause führte das Quartett das Publikum musikalisch durch die Jahreszeiten Japans. Martin Stanzeleit hat dazu japanische Lieder und Tänze aus verschiedenen Provinzen Japans auf geniale Weise arrangiert.

Nach der Pause erklang mit dem „Harfenquartett“ von Ludwig van Beethoven ein gar nicht so oft gespieltes Quartett dieses großen Komponisten. Auch in diesem Werk brillierte das Ensemble mit vollendeter Technik und immer wieder betörendem Klangsinn. Alle Instrumente verschmolzen ineinander und die Musiker verstanden sich blind. Übergänge und Ablösungen waren so selbstverständlich, dass man Freude hatte, den einzelnen Stimmen zu folgen.

Das Gastspiel des Nerion Quartetts war eine Sternstunde der Kammermusik. Die Idee, zumindest etwas Frieden zu vermitteln, ging auf. Das Publikum ging angetan und dankbar nach Hause. Natürlich nicht ohne eine Zugabe zu fordern, die dann eine bekannte, sehr fetzige japanische Filmmusik war.