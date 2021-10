Efringen-Kirchen Ein großer Fernsehauftritt steht Naomi Maier aus Mappach bevor

Die 25-jährige Naomi Maier aus Mappach hat es in die Blind-Auditions von The Voice of Germany geschafft. „Das würde ich gerne einmal probieren und schauen, ob ich so etwas schaffe“, war der Grundgedanke bei ihrer Bewerbung. Musik ist für sie ein reines Hobby. Naomi Maier arbeitet in einem Brautmodengeschäft in Brombach. Nachdem die Eltern und ihre Chefin Chris Libuda eingeweiht waren, hat Voice-Moderatorin Lena Gehrke einen Onlinetermin für eine Brautkleid-Anprobe vereinbart und dort wurde Naomi dann mit der freudigen Nachricht überrascht „Du fährst nach Berlin!“