Efringen-Kirchen Ein langer Dienst für die Kirche geht zu Ende

Ehrenamt im Auftrag der Gemeinde

Der Dienst als Prädikantin ist ehrenamtlich. Man erhält zwar eine Aufwandsentschädigung und Fahrgeld, ein Unterhalt lässt sich damit aber nicht bestreiten. Als Christel Dreher zum ersten Mal von der Möglichkeit hörte, sich zur Prädikantin ausbilden zu lassen, habe sie die Ohren gespitzt. Nach vielen Jahren in der Frauen- und Kinderarbeit sei in der Gemeinde die Frage aufgekommen, ob einfache Gemeindeglieder im Gottesdienst das Wort ergreifen können.

Sich ausbilden zu lassen, um selbst Gottesdienste zu halten, erschien ihr verheißungsvoll. Wegen familiärer Pflichten, auch wegen des frühen Tods ihrer Mutter, als sie 14 Jahre alt war, hatte die Grenzacherin nach dem Realschulabschluss keine weitere Ausbildung gemacht. Nun war sie 57 und hatte Freiraum. Voller Wissbegier besuchte sie die Prädikantenausbildung. An vier intensiven Wochenenden in Karlsruhe lernte sie, wie man einen Gottesdienst aufbaut. Sie bekam Material für Predigten an die Hand. Die Taufe wurde mit einer Puppe geübt. Auch später nahm Christel Dreher jede Gelegenheit wahr, sich fortzubilden, ein wunderbarer Ausgleich zum Alltagsleben, erinnert sie sich. Die Predigten, die sie gehalten hat, schrieb Dreher in den allermeisten Fällen selbst. Die Bibel habe sie schon immer gern gelesen. Nun folgte eine viel intensivere Beschäftigung damit: das „Nachgraben“ an einzelnen Stellen, die Erforschung des geschichtlichen Hintergrunds und die Frage, was es für Kommentare dazu gibt.

In ihrer Zeit hatte Christel Dreher auch mit herausfordernden Momenten zu tun, etwa einer Trauerfeier für die 40-jährige Mutter dreier Kinder. „Wenn eine solche Aufgabe an mich herantritt, will ich mich dem auch stellen“, sagt sie. Sie verlasse sich darauf, dass Gott ihr die nötige Kraft und Weisheit gibt. Was sie selbst immer wieder besonders bewegt hat, war der Moment, in dem sie der Gemeinde im Gottesdienst den Segen zusprach – „dass ich kleiner Mensch das kann“. Sie habe empfunden, Teil von etwas zu sein, das über das Begreifbare hinausgeht. Gern denkt sie zurück an das herzliche Willkommen, das ihr entgegengebracht wurde, die spürbare Freude, dass jemand die Aufgabe des Pfarrers übernimmt.

Nun sei der Moment gekommen, aufzuhören. Langweilig werde ihr deshalb bestimmt nicht werden, lacht sie. „Ich bin offen für das, was vielleicht noch kommt.“ In den vergangenen Jahren hat sie ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben für die Familie. Eine schöne Gelegenheit sei das gewesen, alles noch einmal in Erinnerung zu rufen und sich daran zu freuen. Sie empfiehlt allen älteren Menschen, dies zu tun. Irgendwann gebe es niemanden mehr, der sich an die Vorfahren erinnert.