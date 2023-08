Efringen-Kirchen Ein Leben für die Blasmusik und Verbandsarbeit

Wichtig ist Helmut Steinmann schon immer eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung junger Musiker gewesen. Deshalb hat er sich mit viel Herzblut und Einsatz bei der Musikakademie des BDB in Staufen eingebracht. Er war Gründungsmitglied, hat die Akademie als eine der treibenden Kräfte mit aufgebaut und sie auch zwei Jahre selbst geleitet. Er ist stolz darauf, dass die Akademie zu einem Erfolgsmodell wurde und als eine der anerkanntesten Akademien Deutschlands im Bereich der Blasmusikverbände gilt. Und seit 27 Jahren ist Steinmann Vizepräsident des BDB mit seinen 16 Unterverbänden sowie seit 25 Jahren Akademiebeauftragter. Auch beim Akademieneubau, ein 24-Millionen-Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht, hat der Jubilar tatkräftig mitgewirkt. Zuweilen sei er schon gefragt worden, ob er in Staufen einen zweiten Wohnsitz habe, so oft war und ist er in der Fauststadt. Die Akademie ist ihm stark ans Herz gewachsen, weiß er doch um den Wert einer guten Musikausbildung. Darüber hinaus übernahm er unzählige Aufgaben in Kommissionen und Funktionen innerhalb des BDB. Auch steht Steinmann seit 18 Jahren an der Spitze des Fördervereins Musikakademie.