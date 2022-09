Efringen-Kirchen Ein Ort der Gemeinschaft

Inspirierende Festreden

In einer Reihe von Festreden meldeten sich Jubiläumsgäste zu Wort. Dekan Gerd Möller bemerkte in seiner kurz gehaltenen Festrede den interessanten Schattenwurf zu beiden Seiten des Altars in Form von Engelsflügeln, und gab seinem Wunsch Ausdruck, dieser möge mit seinem guten Geist das Kirchenschiff durchströmen. Er wünschte der Gemeinde, die Kirche Sankt Michael möge ein Ort bleiben, an dem Menschen ihrem Glauben Ausdruck geben, andere ansprechen und Gemeinschaft feiern – mindestens 200 weitere Jahre.

Grüße der evangelischen Kirchengemeinde Efringen-Kirchen, Istein und Huttingen überbrachte die Kirchengemeinderatsvorsitzende Rosemarie Bachmann. Auch im Namen von Pfarrerin Johanna Pähler, die nicht anwesend sein konnte, lobte sie das gute Miteinander und die nachbarlichen Beziehungen, die zwischen den beiden großen christlichen Gemeinden intensiv gepflegt werden.

Auch Isteins Ortsvorsteherin Daniela Britsche meldete sich zu Wort: Jeder sei in der Kirche willkommen, die für Gebete und Gottesdienste, aber auch als Zuflucht zur Verfügung stehe. Sie vergaß nicht, all jene vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfer zu erwähnen, die durch ihren Einsatz ermöglichten, die Kirche mit Leben zu füllen. Am Kirchberg über das Dorf wachend erfülle St. Michael auch eine wichtige Funktion für Zusammenhalt und Gemeinschaft im Dorf, hielt sie fest. Mit frei vorgetragenen Worten zur organischen Trennung von Kirche und Staat, und warum beide doch ein gleiches, universelles Menschenbild teilten, schloss Bürgermeister Schmid den Reigen der Festreden.