Efringen-Kirchen Ein See im Neubaugebiet

Das Problem mit dem Starkregen ist in Efringen-Kirchen schon bekannt. Das schickte Bauamtsleiter Ulrich Weiß in der Ratssitzung seinem mündlichen Sachstandsbericht zu den jüngsten Unwettern mit Erosion voraus. Kritische Punkte sieht er in Wintersweiler, Egringen sowie weitere Handlungsfelder in Welmlingen Lettenbach, Blansingen, der Engetalstraße in Efringen-Kirchen, bei der Außengebietsentwässerung in Istein sowie an der DB-Gleisbett Eichholz-Buchholz bei Kleinkems, das die Bahn besser schützen will.