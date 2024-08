Efringen-Kirchen: Ein Sommertag auch für Hunde

Die Erfolgsbilanz ist auch dem bestens organisierten Netzwerk geschuldet, in welchem sich der Verein bewegt. Rumänisch sprechende Aktive in Ulm unterhalten Kontakte zu den „Shelter-“Stationen in Rumänien. Dort werden dem Verein vermittelbare Hunde angekündigt, die in einer Tierfachklinik untersucht, geimpft und gegebenenfalls kastriert werden. Vor dem Transport nach Deutschland erfolgt die Quarantäne. Gegebenenfalls werden die Hunde vor der Vermittlung in die Pflegestellen des Vereins aufgenommen, wo das Erziehungstraining beginnt. Vor dem Abschluss des Schutzvertrages erfolgt die Vorkontrolle des angehenden Besitzers.

Sehr erfolgreich ist die Idee der Vereinsaktiven, ältere, weniger sportlich aktive Hunde an ältere Hundefreunde zu vermitteln. Mit der Kontaktaufnahme zu Herstellern orthopädischer Rollis für gehbehinderte Hunde konnten die engagierten Tierschützer weiteren Tieren zu einem besseren Leben in ihrer neuen Heimat verhelfen.

Treffen unter Freunden und Gleichgesinnten

Viele Hundebesitzer, die ein Tier bei sich aufgenommen haben, kennen sich aus der Arbeit im Verein und unterstützen sich gegenseitig. Beim Gang über den Flohmarkt konnten die Besucher ihre Erfahrungen mit den Vierbeinern untereinander austauschen. Nicht selten zeigten die Besitzer mit Stolz, wie innig die Beziehung zu ihren treuen Freunden gewachsen ist. Zugleich freuten sich die „Herzen auf vier Pfoten“ alte „Kumpels“ oder Wurfgeschwister wieder zu sehen und forderten diese mit wedelndem Schwanz oder scheuem Stupser zum Spiel auf.