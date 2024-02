Efringen-Kirchen: Ein Thron für die Rathauschefin

Das närrische Volk ließ sich nicht im Mindesten von den grauen Wolken und den kurzfristigen Regengüssen beeindrucken und setzte beste Stimmung sowie gehörig viel Fröhlichkeit dagegen. Die Fasnächtler hatten sich bereits zur Mittagszeit am Narrendorf bei der Festhalle auf ihren Auftritt vorbereitet und gestärkt, hier wartete ein Bierbrunnen zum geselligen Beisammensein. An den Straßenrändern stand man eng an eng, um beim bunten Spektakel dabei zu sein.

Viele kleine Umzugsbesucher hatten sich ihrerseits kreativ kostümiert, und so drängten sich kleine Prinzessinnen, Indianer, Cowboys, Clowns oder Supermänner entlang der Umzugsstrecke, die über die Neue Straße bei der Festhalle endete. Die Kleinen kamen natürlich voll auf ihre Kosten, da mit Süßigkeiten, Lollis, Gummibärchen und Popcorn-Tüten nicht gegeizt wurde.