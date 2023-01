Efringen-Kirchen Ein Unfall folgt auf den anderen

Kleinkems. Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Dienstag bei Kleinkems gekommen. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer befuhr laut Polizeibericht gegen 10.10 Uhr die Kreisstraße 6347 von Kleinkems kommend in Richtung Rheinweiler und soll in der langgezogenen Rechtskurve bei Kleinkems mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Eine entgegenkommende 30-jährige Autofahrerin musste wohl mit ihrer Mercedes C-Klasse nach rechts ausweichen und streifte dabei die Leitplanke. Es wurde niemand verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro.