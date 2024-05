„Die Bereitschaft zur Mithilfe im Verein ist groß“, freut sich Vorsitzender Frey mit dem Hinweis, dass einige Mitglieder während des Grümpelturniers extra Urlaub nehmen. Auch dies sei ein Beleg für das gute Miteinander und Füreinander sowie den Teamgeist.

Soziales Engagement

Das starke soziale Engagement drückt sich in einem weiteren Projekt aus. So pflegt der FC Huttingen eine Kooperation mit dem Seniorenzentrum Efringen-Kirchen. Das heißt, der Fußballclub übernimmt die Organisation von Veranstaltungen und bringt sich bei der Ausrichtung geselliger Anlässe wie Grillfest oder, Altennachmittagen ein. Wo immer machbar, will der Verein mit seinem Engagement die Gemeinde so weit wie möglich entlasten und vieles in Eigenleistung abwickeln.

Das Vereinsheim, das der FC einst selbst erbaut hat und dessen Gastronomie verpachtet wurde, soll in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage erhalten. „Wir sind im Verein auf einem guten Weg, alles läuft momentan rund“, freut sich Michael Frey.

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen Istein ist startklar für das Chlimsefest Das Pfingstwochenende steht ganz im Zeichen der Veranstaltung im historischen Ortskern. Ortsverwaltung und sieben Vereine gestalten vor malerischer Kulisse drei Tage lang dieses besondere Fest.

Jugendschutz hat hohen Stellenwert

Marco Wenk und Lena Ammermüller, ebenfalls Kinder- und Jugendschutzbeauftragte des Vereins, haben sich als maßgebliche Kräfte des Projekts zum Thema Prävention weitergebildet, ebenso sind die Übungsleiter entsprechend geschult. Im Juli wird es in der Huttinger Halle auch eine Theaterveranstaltung zum Thema Kinder- und Jugendschutz geben.