Efringen-Kirchen: „Ein Zeichen zum Weitermachen“

Alle Direktkandidaten der Freien Wähler hatten sich am Wahlabend in Stuttgart getroffen und gemeinsam dort die Entwicklung des Wahlergebnisses verfolgt. „Wir hatten auf drei Direktmandate in Bayern gehofft, um in den Bundestag einzuziehen. Daraus ist aber nichts geworden“, erklärt Lehr. Er sei „superstolz“ und „zufrieden“ mit dem Ergebnis in Baden-Württemberg, womit ein „deutliches Zeichen“ gesetzt wurde. Dass seine Person so überzeugt hätte, freue ihn sehr, erklärt der Mediziner, der seinen Wahlkampf vor allem mit der Gesundheitsversorgung sowie der Solidargemeinschaft geführt hatte.

Es sei beim Wähler zu erkennen, dass „etwas passieren muss“. Dabei sieht Lehr es durchaus so, dass der Wahlkampf mit Fachthemen geführt werden kann. „Das muss nicht mit Demonstrationen gegen eine Partei stattfinden, auch nicht mit radikalen Ansichten und Extremismus“, erklärt er.