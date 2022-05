Efringen-Kirchen Ein Zuhause auf Zeit in Istein

Von Beatrice Ehrlich

Am Tor zum Hof von Peter Leifgen und Regina Jourdan-Leifgen stehen seit kurzem zwei neue Namen: Larysa Zozuliak und Angela Surmelova. Die 42-jährige Ukrainerin Zozuliak wohnt seit dem 14. April mit ihrer zehnjährigen Tochter in der Dachwohnung des Hauses am südlichen Ortseingang von Istein.

Am 7. April waren Zozuliak und ihre Tochter im ostukrainischen Kramatorsk in den Zug gestiegen – am gleichen Bahnhof, wo einen Tag später ein Bombeneinschlag 50 Todesopfer forderte. Ihr Ziel: Deutschland. In Müllheim lebt die Patentante ihres älteren Sohns, Yuliya Schmidt. Bei ihr, die außerdem noch zwei weiteren Familien in Istein hilft und Übersetzerdienste leistet, kam sie auch während der ersten Nächte unter.

Eltern, Mann und Sohn sind noch in der Ukraine

Zurückgeblieben in der Ukraine sind Zozuliaks Eltern, ihr Mann und ihr Sohn Artur, der 19 Jahre alt ist. Zozuliak hat Tränen in den Augen, als sie diese Worte in das Handy ihrer Gastgeberin spricht, um sie ins Deutsche übersetzen zu lassen. Die Kommunikation findet ausschließlich über eine Übersetzungs-App statt, denn Zozuliak spricht kein Wort Deutsch.

Die Leifgens hatten in unserer Zeitung gelesen, dass Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht wurde, und sich im Rathaus registrieren lassen. Es habe sich ergeben, so Peter Leifgen, dass die 44 Quadratmeter große Dachwohnung mit Küche und Bad gerade frei war.