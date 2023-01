Efringen-Kirchen Einbruch in der Silvesternacht

Efringen-Kirchen. Nach einem Einbruch in ein Einfalmilienhaus über Silvester sucht die Polizei Zeugen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 0.20 Uhr, schlugen Unbekannte in der Straße „Im Lettenacker“ in Efringen-Kirchen die Scheibe eines Küchenfensters ein, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Dafür mussten sie eine Höhe von etwa zwei Metern überwinden. Während der Bewohner des Hauses schlief, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume.