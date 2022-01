Efringen-Kirchen. Von einer Serie von Wohnungseinbrüchen im südlichen Rebland und Weil am Rhein waren auch zwei Einfamilienhäuser in Efringen-Kirchen und Blansingen betroffen. In Efringen-Kirchen , Im Winkel, versuchten Unbekannte am Donnerstag zwischen 9 und 18 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, was nicht gelang. In Blansingen, an der Schanzstraße, wurde am Samstag zwischen 18 und 21 Uhr eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Ein kleinerer Bargeldbetrag wurde gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Lörrach zu melden unter Tel. 07621/176-0 oder unter E-Mail: loerrach.kk.d1@polizei.bwl.de.