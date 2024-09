Efringen-Kirchen: Eine bunte Welt aus fantasievoll geschnitzten Kürbissen

Es wird darum gebeten die Beiträge in Bar mitbringen, da das Restaurant Bohrers eine Gesamtrechnung verlangt und nur die Getränke abkassiert werden. Die Abfahrtszeiten sind wie folgt: Blansingen (Haltestelle Burgunderstraße) 10 Uhr, Huttingen 10.10 Uhr, Efringen-Kirchen Bahnhof 10.15 Uhr, Efringen-Kirchen Laube 10.20 Uhr, Efringen-Kirchen alter Kindergarten Kirchen 10.25 Uhr, Istein (Rathaus) 10.30 Uhr sowie Kleinkems (Rathaus) 10.35 Uhr. Bei der Anmeldung sind weitere Zustiege möglich. Rückkehr in Efringen-Kirchen ist gegen 17 Uhr, heißt es in der Einladung.