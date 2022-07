Efringen-Kirchen Eine Chance für alles, was aus der Norm fällt

Auf dem Seebodenhof gibt es deshalb Eier, die bezüglich Größe nicht der Norm entsprechen, aber dennoch die Güteklasse A haben. Dies und mehr war am „Tag der gläsernen Produktion“ am Sonntag zu erfahren. Wahrlich gläsern ist bei der Familie Kaufmann so einiges: Seit nahezu einem Jahr besteht die Möglichkeit, sich jederzeit mit Frischmilch und Eiern einzudecken. Im Sommer gibt es Eis. Möglich machen das offen zugängliche Automaten mit Glasfächern für die Milchprodukte, die Bezahlung erfolgt automatisch. Der große Hühnerhof, der seit rund zwei Jahren direkt an der B 3 die Augen der Öffentlichkeit auf sich zieht, wirft Freilandeier ab. Viele bringen es nur auf Größe S, erklärt Jonas Kaufmann. Die Norm sieht M, L und mehr vor. Da jedoch junge Hühner, die gerade ihren Legeprozess starten, nun mal S-Eier legen, musste für die fleißigen Nachwuchshennen eine Idee her. In der Kategorie „Krumme Dinger“ darf seit einigen Jahren Krummes, Kleines oder Knubbeliges veräußert werden. So kreierten die Kaufmanns ein Körbchen voller kleiner Eier. „Bei uns gibt’s nur braune Eier“, betont der Junior-Chef schmunzelnd. Das hänge mit der Rasse zusammen.

Am Info-Stand von Elisabeth Zeller und Klaus Nasilowski vom Landratsamt Lörrach freut man sich über derlei Aktivitäten. Sie geben oft und gern Auskunft an diesem Tag. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist ein Thema, als Vorgabe vom Land an die regionalen Ämter durchgereicht. Zeller weist passend dazu auf eine bundesweite Aktionswoche namens „Zu gut für die Tonne“ hin.