Efringen-Kirchen Eine gelungene Party

Von Marco Schopferer

Mit neuem Konzept zum Erfolg: Die elfte „Fire Fighters Night“ in der Eimeldinger Reblandhalle zog mehr als 450 Besucher an und verzeichnete damit einen Besucherrekord.

Eimeldingen. Immer mal wieder versuchte der Förderverein der Eimeldinger Feuerwehr die Vereinskasse kräftig mit der „Fire Fighters Night“ aufzubessern, das gelang nicht immer. Selbst mit der „Zäpfle-Nacht“ in Kooperation mit einer großen Brauerei schaffte man es nicht, die Reblandhalle zu füllen.

Glückliche Gesichter dann am Samstagabend bei den Vereinsverantwortlichen. Mit Baden FM hatte man einen regional georteten Radiosender mit Musikbeschallung und Lichttechnik verpflichtet, der den „Fire Fighters“ und ihrer Partynacht zum Durchbruch verhalf. In Verhandlungen stand man auch mit SWR 3, „finanziell gibt sich das nicht viel“, sagte Fördervereinsvorsitzende Yvonne Ehrengarth auf Nachfrage. Den Zuschlag bekam Baden FM aufgrund der niedrigeren Auflagen. Getränke durften so auch in Glasgläsern ausgeschenkt werden. Ein privater Sicherheitsdienst war diesmal auch erstmals dabei und vom Medienpartner so gefordert worden.

Und die Radioprofis heizten der Menge ganz schön ein. Pop- und Rockhits- aber auch Ballermansongs wechselten sich den ganzen Abend über ab. Bürgermeister Oliver Friebolin wollte gemeinsam mit seiner Gattin nur mal kurz vorbeischauen, und fand erst nach zweieinhalb Stunden den Weg nach Hause. Selbst eine Polonaise durch die Halle tanzten die beiden begeistert mit. „Super Stimmung, tolle Party“, lautete sein Resümee.

Das sahen so auch viele andere Gäste und vor allem die Veranstalter. „Ein rundum perfekter Abend“, bilanzierte Ehrengarth kurz vor Mitternacht. Aus dem Erlös sponsort man dann durchaus auch lebensrettende Gerätschaften für die Aktivwehr.