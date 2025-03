Efringen-Kirchen: Eine Gestalterin geht künftig häufiger auf Reisen

Vereinsarbeit zurückfahren

Aus gesundheitlichen Gründen hätte sie gerne schon früher aufgehört. Jetzt zog sie einen Schlussstrich: „Die Zeit, die mir verbleibt, ist mir zu kostbar.“ Dabei geht sie mit sich selbst ins Gericht. „Vielleicht habe ich zu viel selbst gemacht und zu wenig delegiert.“ Sie habe immer mehr übernommen von denen, die aufgehört hätten.

Dass sie per E-Mail vor Veranstaltungen oder dem monatlichen Stammtisch nochmals gesondert erinnere, das entfalle künftig. Einzig die Internetseite, die werde sie weiterhin pflegen.

Der Förderkreis ist aber längst nicht alles, was Helga Meier gemacht hat und wo sie sich weiterhin engagiert. Lange Zeit lebte sie mit Mann, zwei Kindern und Hund in Ötlingen, bevor sie nach Efringen-Kirchen zogen. Im Kindergarten und Schule war sie regelmäßig Elternbeirätin. Sie engagierte sich bei den Natur- und Vogelfreunden – als Schriftführerin. „Protokolle zu schreiben hat mir immer Spaß bereitet. Dabei gehört für mich auch dazu, dass jemand, der nicht bei der Sitzung war, dennoch alles nachvollziehen kann“, erklärt sie. Den Vorsitzenden begleitete sie oft zu den Sitzungen des Ausschusses für das Winzerfest, das einige Vereine in Efringen-Kirchen gemeinsam veranstalten. Alsbald hat ihr Vorsitzender die Teilnahme an diesem Ausschuss an sie delegiert.