Efringen-Kirchen Eine kleine Welt voller Geschichten

Kreativität und ein Blick für die kleinen Dinge

Das Größenverhältnis der Figuren und Züge ist nämlich im Vergleich zur realen Welt 1:87. Das ist für das ungeübte Auge schon sehr klein. „Manche Modellbauer kreieren ihre Miniatur-Welt sogar realitätsnah nach. Dabei muss das genaue Verhältnis berechnet werden“, erklärt Lang.

Kreativität ist das Schlagwort, wenn es um Modellbau geht. Szenerien müssen genau überlegt sein, die passenden Materialien ausgesucht und gekauft werden, obendrauf brauche es noch ein Auge fürs Detail. „Die Anpassung von Groß auf den Maßstab, den man bedient, und dann das Ganze noch realistisch umzusetzen, das ist gar nicht so leicht“, weiß der Modellbauer.

Modellbahn- und Spielzeugmarkt

Der Modellbahn- und Spielzeugmarkt findet jedes Jahr zweimal statt. Das nächste Mal am kommenden Samstag. Er besteht bereits seit 17 Jahren, aber erst seit drei Jahren ist die Veranstaltung in der Reblandhalle in Eimeldingen zu Hause.

Auf dem Markt gibt es viel zu finden: Modellbahnen mit Gleich- oder Wechselstrom vieler bekannter Marken sowie exotische und amerikanische Bauformen. Doch es sind auch Weihnachtsartikel, Puppenstuben und Puppen sowie Marken wie „Lego“ und „Matchbox“ vertreten. Darunter befinden sich sowohl Neu- als auch Gebrauchtwaren. „Wir haben weniger Händler unter unseren Ausstellern. Vermehrt gibt es Secondhand-Stände, da Neuware eher im Online-Handel verkauft wird“, erklärt Lang. Bei dem Modellbahn- und Spielzeugmarkt kann, anders als bei Online-Händlern, um den Preis gefeilscht werden. Ein weiterer Vorteil: Die erstöberten Artikel können genau betrachtet und auf Fehler oder Mängel überprüft werden.

Die Besucherzahlen sind stets stabil – je nach Wetter seien es zwischen 500 und 600 Besucher. Etwa ein Drittel seien Stammkunden, erzählt Lang.

Auf der Messe finden sich vermehrt Fachleute – oder „Verstrahlte“, wie Lang seine Gleichgesinnten nennt. Aber viele wollen sich auch nur informieren und sich austauschen.

Erste Lok vom Klassenkameraden

Hinter der Börse steckt die Kulturgruppe „Modelbahnbau“ des Bahnsozialwerks (BSW). Früher bestand diese aus ehemaligen Eisenbahnern. Heute darf jeder mit machen. Jeden Mittwoch treffen sich die 20 Hobby-Modellbauer um 18 Uhr im Clublokal in Haagen. „Jeder hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, diese bündeln wir in unserer Gruppe und kreieren zusammen unsere Modellbau-Welt“, erklärt Lang. Er ist am längsten von seiner Gruppe dabei. Die Kulturgruppe wurde nämlich von Bernd Brischle 1984 gegründet, und ein Jahr später kam Lang als Mitglied dazu.

Sein Faible für Eisenbahnen hat Lang bereits in die Wiege gelegt bekommen. „Mein Vater arbeitete früher bei der Bahn und so war die Faszination für Züge schon immer da“, erklärt Lang. Zudem ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, denn er war viele Jahre Lokführer.

Seine erste Lokomotive kaufte er von einem Klassenkameraden ab. Über die Jahre kam peu à peu immer mehr dazu, so wuchs seine Sammlung.

Weitere Informationen: Der Modellbahn-Markt findet am Samstag, 26. Oktober, in der Eimeldinger Reblandhalle statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder.