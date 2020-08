Efringen-Kirchen Eine Mini-EM in Efringen-Kirchen

Einige Veränderungen waren nötig

Auch das gemeinsame Mittagessen wurde durch ein zeitversetztes Vesper ersetzt und die Eltern erhielten einen coronabedingten „Platzverweis“ für den sonst üblichen Eltern-Nachmittag.

Jedoch das altbekannte Füchsle-Paket mit Camp-Trikot, Trinkflasche und Fußball gab es trotzdem, es wurde gleich zum Empfang am Donnerstag überreicht.

Bereits seit Dezember liefen die Anmeldungen für das Fußball-Camp. Durch die Corona-Krise war es den Eltern freigestellt, kostenlos die Anmeldung wieder zu stornieren. Doch der Ball lässt sich bekanntlich nicht aufhalten, daher waren die 60 Plätze bereits im Juli ausgebucht. „Die Rückmeldungen bei uns im Verein waren überwiegend positiv. Viele Kinder, die schon öfter dabei waren, haben sich angemeldet“, sagt Steinmetz. Schließlich mache es Spaß, in der Gruppe zu trainieren, auch wenn die üblichen Gruppen von je zwölf Kindern auf zehn verringert wurden. „Wir haben nun sechs Gruppen anstatt fünf. Daher sind dieses Jahr auch mehr Trainer dabei“, sagt Camp-Leiterin Jana Kiefer. Sie ist zum ersten Mal die Camp-Leiterin, daher ist sie froh, schon seit drei Jahren im Trainerteam Erfahrungen gesammelt zu haben.

Auch viele Kinder aus dem Umland

Anders als sonst hält sich die Teilnehmerzahl der Kinder aus dem Verein und aus dem Umland dieses Jahr die Waagschale. „Wir haben mehr Werbung nach außen gemacht, so kommen zum Beispiel auch Kinder aus Bamlach, Rheinweiler, Liel und Weil am Rhein. Und wir haben auch Fußballerinnen in den Reihen“, fügt Steinmetz hinzu. Dass das Füchsle-Camp sehr gut angenommen wird, merkt Steinmetz daran, dass viele der Kinder sich für das folgende Jahr wieder anmelden. Er will auch in Zukunft das Camp mit dem SC Freiburg weiterführen.

Seit drei Jahren ist Steinmetz für die Kooperation mit dem SC Freiburg federführend verantwortlich und bereits seit fünf Jahren ein fester Bestandteil beim Füchsle-Camp. Klar, dass auch seine beiden Söhne für das Camp angemeldet wurden. „Der älteste ist schon zum fünften Mal dabei“, sagt Steinmetz.

Technische Facetten vermittelt

Die Zehnergruppen bleiben den Tag über beisammen. Am Morgen ab 9 Uhr heißt es Aufräumen mit dem Trainer und gegenseitiges kennenlernen. „Fußball verbindet sehr schnell, gerade wenn man gemeinsam trainiert“, meint Steinmetz. Außerdem werden Techniken wie das Einüben von Finten trainiert, aber auch Stations- und Team-Training angeboten.

Das Mittagessen beginnt um 11.30 Uhr mit den jüngsten und zugleich ersten Fußballern.

Zum Vespern gibt es einen Müsli-Riegel und Obst sowie ein belegtes Körnerbrötchen und eine Butterbrezel. Die Veranstalter haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass gesunde Produkte angeboten werden.

Können wird beim Turnier unter Beweis gestellt

Gestärkt geht es dann für die Kicker in die zweite Runde. Dabei können die Fußballer ihr Training unter Beweis stellen: An den drei Tagen stehen drei Turniere auf dem Programm. Dabei werden die kleinen Fußballer nach Altersklasse gemischt, sodass 20 Kinder zusammen kicken können. Schließlich braucht es mehr Länder für eine Europameisterschaft. Richtig gehört – anders als gedacht fand die Europameisterschaft dieses Jahr im Kleinformat am Freitag in Efringen-Kirchen statt.

Ein Füchsle-Abzeichen konnte jedes Kind am Donnerstag ergattern. Je nach Punktezahl, dass die Kinder für ihre Mannschaft sammeln konnten, gab es entweder ein bronzenes, silbernes oder goldenes Abzeichen. Heute findet noch das Funino-Spiel statt. „Drei gegen drei spielen dabei gegeneinander und die Kinder haben viel Ball-Kontakt“, erklärt Kiefer.