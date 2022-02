Efringen-Kirchen „Eine sehr intensive erste Zeit“

Frage: Sie haben Psychologie und Theologie studiert - für den ein oder anderen möglicherweise eine ungewöhnliche Kombination. Wie kam es zur Berufswahl und wie sind Sie zum Glauben gekommen?

Schon als Kind war ich immer irgendwie an die kirchliche Gemeinde angebunden – sei es in Jugendgruppen, in denen ich tolle Erfahrungen gemacht habe oder im Konfi-Unterricht. Die kirchliche Gemeinde war für mich immer ein Ort, an dem ich mich zuhause gefühlt habe. In der Schule hatte ich dann einen sehr guten Religionsunterricht. Während des Studiums habe ich schon gezögert, ob ich Pfarrerin werden möchte. Anfangs konnte ich mir nicht vorstellen, diese Rolle zu haben, aber mit der Zeit war ich mir dann doch sicher, dass ich es möchte. Die Kombination aus Psychologie und Theologie ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich – und besonders im seelsorgerischen Bereich hilft Psychologie auch oft weiter.

Frage: Lassen Sie uns einen Blick auf die hohen Zahlen der Kirchenaustritte werfen: Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. Ist Ihr Beruf dennoch zeitgemäß?

Die hohen Zahlen hierzulande lassen sich nicht leugnen. Weltweit sieht das aber anders aus – da steigen die Zahlen der Christenbewegung. Bei der Arbeit in der Gemeinde beobachte ich, dass viele Menschen nach Gott fragen, Trost und Begleitung suchen. Besonders auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen.

Frage: Wie sind Sie nach Efringen-Kirchen gekommen und was verbindet Sie mit dem Ort?

Vor Beginn des Probedienstes wurde ich ordiniert und in der Regel wird man dann in Gemeinden gesandt, darf aber Wünsche äußern, wo man gerne hin möchte. An Efringen-Kirchen gefallen mir besonders die Rebberge und die Nähe zu Basel. Außerdem finde ich die dörfliche Struktur toll. Zudem habe ich Familie in Waldshut-Tiengen und Freiburg - was beides auch nicht allzu weit entfernt liegt.

Frage: Zuvor waren Sie in Freiburg tätig. Wie gelang Ihnen dieser Wechsel vom urbanen in den ländlichen Bereich, was sind die Unterschiede und was gefällt Ihnen besser?

Im urbanen Bereich ist das Gemeindeleben ein ganz anderes. Hier auf dem Dorf hat man einen persönlicheren Bezug zueinander, nicht nur innerhalb der Gemeinde. Außerdem arbeiten in Efringen-Kirchen viele ehrenamtlich mit, beispielsweise in der Jungschar oder in der Seniorenarbeit. Allgemein haben hier viele Menschen eine starke Anbindung an die Gemeinde und wollen das Gemeindeleben mitgestalten – was mich natürlich freut. Dennoch kann ich mich nicht grundsätzlich für das eine oder andere entscheiden, auch die Stadt hat ihren Charme und in Freiburg hat es mir auch gefallen.

Frage: Was macht Gemeindearbeit für Sie aus und welche Aufgaben füllen Ihren Arbeitsalltag?

Ich bereite Gottesdienste vor, spreche mit Menschen, besuche das Seniorenzentrum, kümmere mich mit um Taufen und Trauerfeiern. Außerdem unterrichte ich Religion an zwei Grundschulen und mache den Konfi-Unterricht. Dann kommen noch Hausbesuche und diverse Gremientreffen hinzu. Das ist ein hohes Pensum – allerdings gibt es zwischendurch auch immer mal wieder ruhigere Zeiten. Weil ich derzeit aber noch im Probedienst bin, fallen beispielsweise Verwaltungsthemen weg – dort werde ich unterstützt. Der Probedienst dauert rund zwei Jahre, danach kann ich mich in Gemeinden bewerben. Noch kann ich nicht sagen, ob ich In Efringen-Kirchen bleiben möchte – ich fühle mich hier aber sehr wohl.

Frage: Wie bewerten Sie die derzeitige Resonanz auf Gottesdienste? Gab es pandemiebedingt alternative Angebote und wie laufen die Gottesdienste während der Pandemie ab?

Die Gottesdienste haben sich natürlich schon deutlich verändert im Gegensatz zu vor der Pandemie. Aktuell müssen sie mit nur 30 Minuten deutlich abgekürzt, und der Mindestabstand gewahrt werden. Singen darf man wieder, was schön ist – allerdings nur mit Maske. An Weihnachten galt für die Gottesdienste sogar die 2G-Regel, ansonsten müssen wir die Impfnachweise aber nicht kontrollieren. Ich finde es schade, dass Dinge wie Abstände und Maskenpflicht nötig sind, denn das Zwischenmenschliche, das Zusammensein im Gottesdienst bleibt so leider ein wenig auf der Strecke. Dennoch sind die Maßnahmen natürlich aus Sicherheitsgründen unumgänglich. Ich beobachte auch, dass viele Gemeindemitglieder im Zwiespalt sind. Einerseits wollen sie den Gottesdienst besuchen, andererseits überlegt man es sich angesichts der Inzidenzen gerade zweimal, ob man sich für eine halbe Stunde in die Kirche setzt. Als Alternative für die Gottesdienste in der Kirche nehmen wir Audiospuren auf, die man sich im Nachhinein von Zuhause aus anhören kann. An Weihnachten haben wir das Krippenspiel gefilmt, dass man es sich auch daheim anschauen konnte. Für mich wäre es ohne Corona leichter gewesen, die Menschen kennenzulernen und in den Austausch zu kommen. Ich denke aber, dass mir das nun auch so ganz gut gelungen ist.

Frage: Sie sind die Nachfolgerin von Pfarrer Mahler. Wie ist das so? Wie hat die Gemeinde Sie aufgenommen?

Zu Pfarrer Steffen Mahler hatte die Gemeinde eine enge Beziehung und der Abschied ist wirklich schwergefallen, zumal eine persönliche Verabschiedung wegen Corona gar nicht möglich war. Glücklicherweise hatten wir im Sommer die Möglichkeit, einen Gottesdienst im Pfarrgarten zu machen, sich dort zu verabschieden und den Staffelstab an mich weiterzureichen. Die Gemeinde hat mich wirklich gut aufgenommen, worüber ich auch sehr froh bin.

Frage: Was wünschen Sie sich für die künftige Zeit?

Vor allem hoffe ich, dass die Inzidenz sinkt und wir die Chance haben, wieder unbeschwerter miteinander umzugehen und eine gewisse Leichtigkeit zurückzugewinnen. Ich wünsche mir auch, dass wir die Arbeit mit den Senioren und Kindern wieder hochfahren können und wieder mehr Begegnungen möglich sind.