Ein betrunkener Autofahrer hat mehrere Fahrzeuge beschädigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der 30-jährige Autofahrer bog am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in die Straße „In der Vorstadt“ ein und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung geparkten Auto. Dieses wurde etwa eine Fahrzeuglänge nach hinten gegen eine Mauer geschoben. Der 30-Jährige setzte seine Fahrt fort und stieß mit seinem Auto gegen eine kniehohe Mauer. Bei seiner Weiterfahrt streifte er ein weiteres in entgegengesetzter Richtung geparktes Fahrzeug. Einige Meter weiter streifte er abermals ein geparktes Auto. Dieses kam wohl aufgrund einer nicht angezogenen Handbremse ins Rollen und kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug. Aufgrund eines Hinweises einer Zeugin konnte der in Verdacht stehende 30-Jährige kurze Zeit später kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa zwei Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 30-Jährige soll in der Straße „In der Vorstadt“ eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben, heißt es in der Polizeimeldung. Der Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.