Efringen-Kirchen: Eine Woche voller Erlebnisse und neuer Freundschaften

Rund 20 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 sowie drei Lehrkräfte aus Warschau trafen zunächst in Lörrach ein. Dort wurden sie h vom kommissarischen Schulleiter Frank Hofmaier empfangen. Bei einem Grillabend im Grüttpark konnten sich die Gäste und ihre deutschen Gastgeber in entspannter Atmosphäre kennenlernen und erste Gespräche führen. Am Dienstagmorgen wurden die polnischen Schüler offiziell im Schulzentrum Efringen-Kirchen begrüßt, unter anderem von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller. Kreative Spiele zum Kennenlernen und interaktive Übungen trugen dazu bei, den Austausch zu bereichern und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Englisch diente dabei als Verkehrssprache, wobei die Gäste bereits freudig einige deutsche Begriffe ausprobierten.

In den kommenden Tagen werden die Gäste die geografisch einzigartige Lage des Schulzentrums erkunden mit Ausflügen in die Region bis hin nach Freiburg, Basel sowie zur Rigi bei Luzern. „Internationale Begegnungen schaffen wertvolle Erfahrungen, die uns bereichern und verbinden,“ betont Frank Hofmaier. „Solche Projekte fördern nicht nur das gegenseitige Verständnis, sondern auch die Sprachkenntnisse und öffnen Horizonte für die Schüler.“