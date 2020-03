Efringen-Kirchen Einkaufs-Service in Efringen-Kirchen

Freiwillige werden gesucht

Für das Einsammeln und Wieder-Verteilen der Einkaufstaschen in den einzelnen Ortschaften sowie für die Einkäufe werden noch Freiwillige gesucht, es können sich auch ältere Schülerinnen und Schüler beteiligen. Den Telefondienst wird zunächst das Bürgerbusteam übernehmen, aber auch hier sucht man noch Unterstützung. Bei der Leiterin des Sozialamts, Adelheid Arnold, sind bereits mehrere Meldungen von jüngeren Frauen eingegangen, die Hilfe beim Einkaufen anbieten und nun ins Team integriert werden.

„So stelle ich mir die ,Sorgende Gemeinde’ vor“, sagt Rühl als Mitinitiator der Aktion. „Dass man in Krisenzeiten schnell eine Truppe zusammenstellt, die als Bürger für Bürger in der Nachbarschaftshilfe tätig wird, aus allen Altersschichten, koordiniert durch die Gemeinde. Denn auch spontane Hilfsbereitschaft muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden.“

In Efringen-Kirchen gibt es rund 2000 Bürger, die älter als 60 Jahre sind. Viele leben allein, Angehörige wohnen oft weit entfernt. Damit sie sich in dieser Situation nicht allein gelassen fühlen, wurde jetzt die Aktion Einkaufs-Service für ein gemeinsames Efringen-Kirchen gestartet. Für eine bessere Organisation werden noch Ansprechpartner in den Ortschaften gesucht. Bürgermeister Philipp Schmid unterstreicht: „Ich kann diese Aktionen nur begrüßen und hoffe, dass dieses Zeichen der Solidarität und der Sorge um den Nächsten uns allen Zutrauen und Zuversicht gibt. Es ist genugtuend und befriedigend, dass Ehrenamt, Verwaltung und Freiwillige hier schnell und unkompliziert sich zusammentun und die Situation einfach anpacken. Ganz herzlichen Dank hierfür an alle Mitwirkenden.“

Bürgerbus-Koordinatorin Christiane Breuer wird voraussichtlich den ersten Telefondienst des Einkaufs-Service am Freitag übernehmen. „Wir sind jetzt alle ziemlich gespannt, wie es losgeht“, sagt die Mitinitiatorin des Projekts.