Efringen-Kirchen: Einnahmen bleiben hinter Erwartungen

1,2 Millionen Euro will die Gemeinde in den Umbau der Basler Straße zur Fahrradstraße investieren, demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhre von 790 000 Euro. Der Umbau der Güterhalle zur Fahrradparkanlage ist mit rund 300 000 Euro veranschlagt, abzüglich eines Zuschusses von knapp 270 500 Euro. Für die Erschließung auf dem Korb (Linksabbiegespur) sind 250 000 Euro vorgesehen. 125 000 entfallen auf die Starkregenkonzeption in Wintersweiler sowie 120 000 Euro auf die Verlegung beziehungsweise Vergrößerung der Toilettenanlage im Kindergarten Wintersweiler.

Verschuldung; Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2025 voraussichtlich 220 000 Euro. In den Jahren 2027 und 2028 sind Kreditaufnahmen von rund 3,6 Millionen Euro vorgesehen.

Anschließend hat das Gremium die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2025 beraten. Kontrovers diskutiert wurden unter anderem die Kosten für die Feuerwehr und die Schulsozialarbeit (wir berichten noch).